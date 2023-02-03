تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة فى ملوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

يرصد "اليوم السابع" عددا من المشروعات التى تجرى داخل قرية المعصرة التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا ، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشمل 192 قرية و757 تابع لها بالمنيا ويتم تنفيذها فى 5 مراكز، وحظيت قرية المعصرة بنصيب كبير من المشروعات الخدمية، ووصل عدد المشروعات إلى 28 مشروعا.

من بين المشروعات الجارى تنفيذها بقرية المعصرة الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية، وأعمال التشطيبات لمبنى خدمات مركز تنمية الاسرة التابع للتضامن الاجتماعى، ومجمع الخدمات الزراعى، والوحدة البيطرية ومركز شباب المعصرة ومكتب البريد، ومجمع الألبان، وكذلك تطوير المدارس وأعمال التشجير ودهان البلدورات، ورصف مدخل القرية بالبازلت، إلى جانب مكتبة مؤسسة حياة كريمة "كتابك" لخدمة أبناء القرية.

وتشهد قرى ملوى تطورا كبيرا فى إنشاء المجمعات الطبية والتى يصل عددها إلى 31 فى مجلس قروى قلندول، إنشاء 2 مجمع طبى ومجلس قروى الروضة انشاء 4 مجمعات طبية و مجلس قروى المعصرة إنشاء 2 مجمع طبى وكذلك مجلس قروى تونا الجبل إنشاء 2 مجمع طبى، أما مجلس قروى تندة يشهد أعمال إنشاء 3 مجمعات طبية، و5 مجمعات طبية بمجلس قروى دروة، وكذلك 6 مجمعات طبية بمجلس قروى إبشادات أما مجلس قروى نواى يشهد أعمال انشاء 4 مجمعات طبية وفى مجلس قروى دير البرشا يجرى انشاء 3 مجمعات طبية.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا إنه يجرى العمل فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وأكد أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجارى على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التى تظهر، والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.