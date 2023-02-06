تلوث الهواء قد يكون سبب حرمانك من النوم.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

قد يؤدي تلوث الهواء إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب، وأوضح أحد الخبراء أن تلوث الهواء يمكن أن يؤدي أيضًا إلى قلة النوم، في هذا التقرير نتعرف على العلاقة بين تلوث الهواء والحرمان من النوم، بحسب موقع "Health".

كشفت دراسة أجريت مؤخرًا عُرضت في المؤتمر الدولي السنوي للجمعية الأمريكية لأمراض الصدر في الولايات المتحدة، أن التعرض لثاني أكسيد النيتروجين والجزيئات المحمولة أثر على كفاءة النوم.

وقال الخبراء إن زيادة التعرض للملوثات المحيطة والداخلية عند الأطفال والبالغين مرتبطة بالحرمان من النوم أو مشاكل النوم.

وأشاروا إلى أن التعرض لتلوث الهواء يرتبط بشكل خاص باضطراب التنفس أثناء النوم، حيث يعتبر انقطاع النفس الانسدادي النومي هو الفئة الأكثر شيوعًا في هذه الحالة، يوجد انسداد في مجرى الهواء يؤدي إلى استمرار جهد التنفس، ولكن التهوية غير كافية.



كيف يمكن تحسين جودة الهواء في منزلك لتتمكن من النوم بشكل أفضل؟ بصرف النظر عن قلة النوم، قد يؤثر تلوث الهواء على الصحة على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في تلوث الهواء خارج منزلك، يمكنك فعل شيء حيال ذلك داخل المنزل. 1. التهوية الطبيعية بصرف النظر عن قلة النوم، قد يؤثر تلوث الهواء على الصحة على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في تلوث الهواء خارج منزلك، يمكنك فعل شيء حيال ذلك داخل المنزل. إنها الطريقة الأسهل والأكثر شيوعًا لتحسين جودة الهواء الداخلي يمكنك الذهاب للتهوية الطبيعية عن طريق فتح النوافذ والأبواب لكن هناك وقت للقيام بذلك.

2. منظفات الهواء لتجنب الاختناق، يجب أن تفتح النوافذ لبضع دقائق في وقت الظهيرة تجنب فترات الصباح والمساء لأنها ذروة تلوث الهواء السبب في ذلك هو انخفاض حركة الرياح ، وبالتالي تنحصر الجزيئات في الهواء. هناك العديد من أنواع وأحجام منظفات الهواء المتوفرة في السوق ، بدءًا من طرز المنضدة الرخيصة نسبيًا إلى أنظمة المنزل بالكامل المعقدة والمكلفة.

بعض منظفات الهواء فعالة للغاية في إزالة الجسيمات ، والبعض الآخر ، بما في ذلك معظم الموديلات التي توضع أعلى المنضدة ، أقل فعالية بكثير.

أما بالنسبة لأجهزة تنقية الهواء، فهي غير مصممة بشكل عام لإزالة الملوثات الغازية. الإجهاد وقلة النوم

إذا كان من الممكن أن يؤثر تلوث الهواء على نومك، فقد يؤدي الإجهاد أيضًا إلى الحرمان من النوم.

الإجهاد المرتبط بالعمل أو المدرسة أو الصحة أو الشؤون المالية أو الأسرة يمكن أن يبقي عقلك نشطًا في الليل، مما يجعل عقلك يجد صعوبة للنوم.

أحداث الحياة المجهدة أو الصدمات، مثل وفاة أو مرض أحد أفراد أسرته، أو الطلاق، أو فقدان الوظيفة ، قد تتسبب المشكلات العائلية أيضًا في قلة النوم.

نصائح للحصول على نوم هانئ ليلاً يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى الاكتئاب والقلق، لذلك، لكي تنام مثل الطفل، يجب عليك القيام بما يلي -

• ضع جدول نوم مناسب والتزم به. يحتاج جسمك إلى ثماني ساعات فقط من النوم لأداء وظائفه بشكل سليم.

• كُل جيداً وانتبه لما تأكله وتشربه لا تذهب إلى الفراش وأنت جائع أو بعد الإفراط في الأكل.

• اخلق بيئة هادئة ، وحافظ على غرفتك مظلمة وهادئة.

• الحد من قيلولة النهار.

• تضمين الأنشطة البدنية مثل أنواع مختلفة من التمارين والمشي في روتينك اليومي.

• إدارة التوتر والقلق.