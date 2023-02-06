تعليم الشرقية: تفعيل مبادرة "أجازتى فى مدرستى" لرفع مهارات المتأخرين علميا

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، من استعداداتها لاستقبال النصف الثانى من العام الدراسى، الذى سيبدأ الأحد المقبل، على مستوى 19 إدارة تعليمية فى 4 آلاف و698 مدرسة، تضم 39851 فصلا مقيدا بها مليون و848 ألف طالب وطالبة.

وأكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه أعطى تعليمات مشددة لمديرى الإدارات التعليمية والمدرس، بمواصلة استقبال الطلاب بالمدارس لممارسة الأنشطة المختلفة خلال إجازة نصف العام، وتفعيل مبادرة "إجازتى فى مدرستي"، لرفع كفاءة العملية التعليمية داخل المدارس، وإعادة توزيع المعلمين على أماكن العجز بالمدارس، كذلك عمل برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا والقضاء على الأمية الكتابية والقرائية والحسابية ورعاية الطلاب المتفوقين دراسيا والموهوبين فى الانشطة التربوية المختلفة، وتفعيل ممارسة انشطة التوكاتسو وتدريب الطلاب على المحافظة على البيئة من التلوث وترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالإضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج التدريبى مديرى ووكلاء المدارس والمعلمين للتدريب على تفعيل دور المدرسة فى تنمية الوعى الطلابى بقيم الانتماء الوطنى لمواجة مخاطر الالعاب الالكترونية وحروب الجيل الخامس.

كذلك تدريب المستهدفين من معلمى التعليم الفنى على ثقافة الجدارات لعدد 33 مدرسة فنية على مستوى المحافظة، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسى التى تهدف إلى تحسين مستوى الطلاب الدارسى وتخفيف العبء عن كاهل اولياء الامور.

كما تم التشديد، على مراجعة وصيانه دورات المياه والفصول ووسائل التعليمية، مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس، والتأكيد على الاشراف عدم مغادرة المدرسة فى نهاية اليوم الدراسى إلا بعد التأكد من أن جميع التلاميذ، بالإضافة إلى تفعيل دور غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية.