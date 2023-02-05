كنترول الشهادة الإعدادية بالشرقية ينتهى من أعمال التصحيح ويبدأ تقدير الدرجات

الشرقية- إيمان مهنى

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن كنترول الشهادة الإعدادية، انتهى من أعمال التصحيح لكراسات إجابات امتحانات الفصل الدراسى الأول، وبدء أعمال وضع الدرجات.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر خلال 48 ساعة القادمة الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وعرضها على المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لاعتمادها وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، 137 ألفا و250 طالب وطالبة موزعين على 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.