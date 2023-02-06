الهجرة: 250 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة القضاء على الفقر والبطالة

المنوفية - محمد فتحى

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، موجهة الشكر للمجلس القومى للمرأة ودوره فى المبادرة من حملات طرق أبواب وتوعية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية .

وأكدت وزيرة التضامن، أنه تم تخصيص ملياري جنيه، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لتوفير عدد من المشروعات يستفيد منها الآلاف الشباب .

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة نفذت 55 دورة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 8 محافظات بإجمالي 1344 مستفيدا بالتوازي مع 60 دورة حرفية في 8 محافظات بإجمالي 1266 مستفيدا، بجانب توعية 2700 شاب من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم وتأهيلهم حِرَفيا للانتقال لسوق العمل على المهن المختلفة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية مراكب النجاة، جاء ذلك خلال في مؤتمر جماهيري مفتوح للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن زيارتها لمحافظة المنوفية هى الأولى، معربة عن سعادتها عن زيارة لمحافظة تعتبر منارة من منارات أرض مصر أخرجت العديد من النماذج الناجحة .

وأضافت وزيرة الهجرة ، إلى أنه تم تخصيص 250 مليون لتنفيذ المبادرة القومية للقضاء على الجوع والفقر والبطالة ، مشيرة إلى نحن اليوم فى عهد الجمهورية الجديدة نشهد تضافر الجهود للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة أبنائنا بتوفير البدائل الآمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى خاصة للفئات الأكثر احتياجا .

ويأتى اللقاء الجماهيرى للسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، مع أهالى محافظة المنوفية ، للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، كما تستهدف وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة المنوفية وكل الجهات المعنية، من هذه الزيارة، استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى فى المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وكذلك استعراض جهود المجلس القومى بمحافظة المنوفية والمحافظات للمرأة لتوعية السيدات والأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتتضمن مبادرة مراكب النجاة، فى مرحلتها الجديدة، تنفيذ المجلس القومى للمرأة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة، حملة توعوية متعددة الأنشطة ب 6 محافظات هى الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية، وتستهدف الأمهات والطلبة والشباب.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن من الشباب من الفئات العمرية من 16 إلى 45 سنة، تدريبهم على تخصصات متنوعة وهي نجارة العمارة، والدهانات، والسباكة والكهرباء وتم تنفيذ عدد 55 دورة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 8 محافظات بإجمالي 1344 مستفيدا، بالتوازي مع 60 دورة حرفية في 8 محافظات بإجمالي 1266 مستفيدا وجارى استكمال المبادرات .



وزيرة الهجرة