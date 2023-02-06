المشدد 3 سنوات لمتهم وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ن.ا.م"38 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز المنشاة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 10 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بإلاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم " ا.ا.ض"46 سنة عامل بالسجن المشدد 6سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر وأقراص الترامادول بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته 13قطعة من الحشيش و33 قرص ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.