السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "أ.أ.ض"46 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر وأقراص الترامادول بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 دائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته 13قطعة من الحشيش و33 قرص ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، عاقبت المتهم "ا.ب.ع"صاحب مطعم سمك ومقيم قسم ثانى سوهاج بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 100الف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة مركز المنشأة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم صاحب مطعم سمك شهير بسوهاج بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش والشابو وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين و98 جرام من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.