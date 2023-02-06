طلاب جامعة المنوفية في رحلة تثقيفية لمدينتي الأقصر وأسوان

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وذكر شاهين أن المشاركة فى برنامج رحلات "اعرف بلدك"، يهدف إلى زيادة الوعي الثقافي والتعارف لدى شباب الجامعة، وزيارة المعالم الأثرية والسياحية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وتشجيع السياحة الداخلية بمصرنا الحبيبة.

وأضاف محمد خطاب مدير النشاط الإجتماعي والرحلات أن فوج الجامعة المشارك يتكون من 60 طالبا وطالبة ومشرف ومشرفة من جميع كليات الجامعة وذلك خلال الفترة من 3 فبراير وحتى الـ 10 من الشهر الجاري، ويتضمن البرنامج زيارة معبد الكرنك والصوت والضوء ومعبد الأقصر ومعابد البر الشرقى وجزيرة الموز ومعبد إدفو الغربى بالأقصر وزيارة السد العالى ومتحف النوبه ومعبد فيله وجزيرة النباتات والقرية النوبية بأسوان.