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السيدة انتصار السيسى: ناقشت مع السيدة الأولى لكرواتيا ملفات الحماية الاجتماعية

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:27 م
السيدة انتصار السيسى: ناقشت مع السيدة الأولى لكرواتيا ملفات الحماية الاجتماعية السيدة انتصار السيسى وسانيا ميلانوفيتش السيدة الأولى لجمهورية كرواتيا
كتب محمد الجالى

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رحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة الأولى لجمهورية كرواتيا، سانيا ميلانوفيتش، في بلدها الثاني مصر، مؤكدة أن لقاءهما  كان حافلا بالمناقشات العميقة والثرية، حول ملفات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية في التعليم والتوعية لتنظيم النسل والحد من الزواج المبكر، إلى جانب الجهود في مجال الصحة العامة والقضاء على فيروس سي والأمراض المستوطنة.
 
وأشارت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنهما تناولا اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم والتمكين السياسي للمرأة فضلا عن مبادرات العمل التطوعي التي تحمل على عاتقها مسئولية الاهتمام بالتعليم والتوعية وتنمية القرى في جميع المحافظات والتي من أبرزها مبادرة "حياة كريمة" ودورها الفعال في تغيير الحياة في جميع أنحاء مصر؛ مجددة الترحيب بالسيدة سانيا ضيفة غالية وعزيزة في مصر.
 
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