الرئيس السيسي يشيد بموقف كرواتيا فى دعم مصر سياسيا.. إنفوجراف

رحب الرئيس السيسى بالرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في زيارته الأولى إلى مصر، والتي ستساهم بلا شك في الارتقاء بآفاق العلاقات إلى مستوى أرحب وأكثر تميزاً، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي شهدت تاريخياً استضافة مصر حوالي 30 ألف لاجئ كرواتي بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية.

أكد السيسى تقدير الجانب الكرواتى برئاسة زوران ميلانوفيتش بسبب مواقفه السياسية الداعمة لمصر وفى مقدمتها ملف سد النهضة -الإشادة بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر فى المحافل الدولية خاصة داخل الاتحاد الأوروبى -أعرب الرئيس عن ضرورة زيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين -أشار السيسى إلى التقدم المحلوظ الذى أحرزته مصر فى مجال إنتاج الطاقة أو توطين صناعية الهيدروجين الأخضر -دعوة الجانب الكرواتى لإنشاء مناطق صناعية فى مصر -تطرقت المباحثات إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية لاسيما القضية الفلسطينية والأوضاع فى ليبيا -التباحث فى قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا، والتركيز على الأزمات الدولية الراهنة، وملف الهجرة غير الشرعية -أكد الرئيس على أهمية تكثيف التعاون بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبى لدعم الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد