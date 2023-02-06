الداخلية تضبط 1616 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1616) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (15,250 طن أرز أبيض "عينى")، وكذا (17) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (3,736 طن أرز أبيض".

ونجحت الجهود في ضبط (41) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (84,978 طن أرز شعير "مستندى") ، وضبط قضية بيع بأزيد أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت (3 أطنان أعلاف حيوانية "عينى") ضبط (4) قضايا غش أعلاف غير صالحة للاستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت ( 11,250 طن أعلاف حيوانية "عينى").

كما تم ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (2,100 طن دقيق أبيض "عينى" - 14,909 طن سلع غذائية) ، وكذا ضبط (‭674‬) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (13,450طن دقيق أبيض "عينى" - 4,940 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 10 أطنان أسمنت "عينى" - 5191 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (479) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" – 193 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 128 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 143 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (9,600 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 700 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 400 رغيف بلدى مدعم).

وضبط (32) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 5,700 طن سكر تموينى "عينى" – 241911 لتر مواد بترولية "عينى" – 43 بطاقة تموينية ذكية - ماكينة صرف ذكية – 13,750طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى").. بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (192,874 طن "مستندى – عينى") أبرزها (9,600 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –700 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 15,550 طن دقيق أبيض "عينى" - 18,986 طن أرز أبيض "عينى " - 84,978 طن أرز شعير "مستندى" - 19,849 طن سلع ومواد غذائية متنوعة - 5,700 سكر تموينى "عينى" - 5191 عبوة سجائر - 241911 لتر مواد بترولية "عينى" - 43 بطاقة تموينية ذكية - ماكينة صرف ذكية – 14,250 طن أعلاف حيوانية "عينى" 13,750 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 10 أطنان أسمنت "عينى.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة الجيزة)، وبحوزته كمية قدرها (14,250 طن أرز أبيض "عينى" – 11,350 طن سكر حر – 2,100 طن دقيق أبيض "عينى") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالكة مستودع دقيق بلدى - بمحافظة قنا) لتصرفها فى كمية قدرها (37,511 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قامت المذكورة بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر، وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الجيزة)، وبحوزته كمية قدرها (8,500 طن "أسمدة زراعية مدعمة" مدون عليها علامات تجارية ومحظور تداولها خارج الجهات المختصة) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالكى والمديرين المسئولين عن عدد 7 مخابز سياحية "بدون ترخيص" بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية، وبحوزتهم كمية قدرها (13,450 طن دقيق أبيض "عينى" معبأ داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة سوهاج)، وبحوزته كمية قدرها (2,559 طن "زيت طعام - مسلى" معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية - بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 4 أطنان "سكر تموينى" قام المذكور بإعادة تعبئته داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية بقصد إعادة طرحها للبيع كونها سكر حر مستوليا على الدعم ، وضبط 700 كيلو جرام "سكر تموينى مدعم" معبأ داخل عبوات والمخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه لإعادة تعبئته وطرحها للبيع كونه سلع حرة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط ماكينة تغليف وتعبئة، وضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الإعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 3 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الجبرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك محل بدال تموينى لصرف السلع التموينية بمحافظة الدقهلية، لتصرفه فى سلع تموينية مدعمة قدرت بمبلغ مالى 11750 جنيهاً قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريات أمن "بورسعيد – الإسماعيلية – الشرقية" بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات.. أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا بإجمالى مضبوطات (239061) لتر سولار - بنزين "عينى".

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 41 قضية بنطاق محافظات "دمياط – الدقهلية – الشرقية" بمضبوطات بلغت 84,978 طن أرز شعير "مستندى".

وتم ضبط المديرين المسئولين عن عنبرين لحفظ السلع الغذائية داخل ثلاجة بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما كمية قدرها 7,050 طن "سمك ماكريل" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 4,95 طن "دواجن كاملة - كبدة مجمدة - لحوم مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن صيدلية - بمحافظة الجيزة، بحوزته 62000 قرص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض مستوردة بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المختصة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (49) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 5491 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.