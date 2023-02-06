التحقيقات: لصوص ألواح الطاقة الشمسية فى البحيرة نفذوا 9 وقائع سرقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضى الزراعية، اعترفوا بارتكاب 9 وقائع أخرى مماثلة بدائرة المركز.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من أحد المواطنين باكتشافه سرقة (14 لوح طاقة شمسية) من أرضه الكائنة بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة – الأقصر") تخصص نشاطه فـى سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضى الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتيى أمن "البحيرة – الأقصر" تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، كما تم بإرشادهم ضبط (148 لوح طاقة شمسية تقدر قيمتها بحوالى "مليون و480 ألف جنيه" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- سيارتين "ربع نقل" – مركبة "توك توك" المستخدمين فـى نشاطهم الإجرامى )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.