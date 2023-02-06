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البيت الأبيض: إرسال فريقى بحث وإنقاذ إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:40 م
البيت الأبيض: إرسال فريقى بحث وإنقاذ إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال زلزال
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض، إرسال فريقي بحث وإنقاذ إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من تركيا، إن مطار أضنة بجنوب تركيا مغلق أمام الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، بعد زلزال قوي ضرب المنطقة، صباح اليوم الإثنين، وأسقط المئات من القتلى وآلاف المصابين، كما توقفت الرحلات الجوية في مطاري هاطاي وغازي عنتاب، بسبب الزلازال أيضًا.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم تفريغ مطاري كهرمان مرعش وغازي عنتاب، لتلقي المساعدات، فضلًا عن أن وزارة الدفاع التركية، أكدت أن قواتها المسلحة أقامت ممرًا جويًا لتمكين فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى المناطق المتضررة، جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال «قمنا بتعبئة طائراتنا لإرسال فرق طبية وفرق للبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مركباتهم لمنطقة الزلزال»، وذلك بعد أن ضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا، فجر اليوم الإثنين، وبلغت قوته 7.8 درجة، وتسبب حتى الآن في مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات بأنحاء المنطقة.

 

 

 

 

 


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