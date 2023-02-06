الإعدام لمتهم والمؤبد لـ3 آخرين و5 سنوات لسيدة بتهمة قتل شاب ببورسعيد

وتعود القضية إلى يوم 7 يوليو من عام 2021 باتهام كل من: "م.أ.م" 29 عامًا ويعمل فرد أمن، و"ك.ا.ح" 25 عامًا، عامل، و"م.ص.م" ويعمل بائع أسماك، و"أ.ا.ا" 33 عامًا، عامل، و"ن.ن.ا" 24 عامًا، ربة منزل، بقتل الشاب "علي علي حسن فرح" عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمين سلاحين ناريين عبارة عن بندقيتين آليتين، وسلاح ناري آخر عبارة عن "فرد خرطوش"، كما شرعوا في قتل آخرين خلال تنفيذ جريمتهم.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها اليوم بالإعدام شنقًا لمتهم والسجن المؤبد لـ3 آخرين، و5 سنوات لسيدة لإدانتهم في قضية قتل شاب.