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الإعدام شنقا للمتهم بقتل عم طليقته بسبب "حكم رؤية طفلته" بالشرقية

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:46 م
الإعدام شنقا للمتهم بقتل عم طليقته بسبب "حكم رؤية طفلته" بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين، وسكرتارية فلبس صبحي، بالإعدام شنقا للشاب المتهم بقتل عم طليقته في مشاجرة بسبب رؤية ابنته بدائرة مركز ديرب نجم.

 

تعود أحداث القضية رقم 717 لعام 2021 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل المجني عليه" إبراهيم م ال"مقيم في قرية صفط زريق التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وإصابة "عمر م من ال" إصابات متفرقة.

 

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليه على يد المتهم "حمادة م ع هـ"  33 عاما نجار موبليا مقيم صفط زريق، وذلك إثر نشوب مشادة تطورت إلى استلال المتهم سلاح أبيض أنهى به حياة المجني عليه.

 

وتبين أن المجني عليه هو عم طليقة المتهم، وأنه قد ارتكب جريمته على إثر خلافات بينهما إذ نشبت مشاجرة بين المتهم وأحد أقارب المجني عليه، لكن المجني عليه تدخل لفض المشاجرة وتهدئة المتهم إلا أن الأخير لوح بسلاح أبيض (سكين) أصاب به المجني عليه وأودى بحياته، فيما تبين نشوب الخلافات بسبب رؤية المتهم لابنته، بعد أن أخبرت والدة المتهم ابنها بتعرضها للسباب أثناء رؤية طفلته في مكان عام في نطاق مركز ديرب نجم.


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