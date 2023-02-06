السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل فتاة رفضت الارتباط به بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالشروع فى قتل فتاة لرفضها الارتباط به بدائرة مركز أولاد صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 5250 لسنة 2022 جنايات أولاد صقر، المقيدة برقم 734 لسنة 2022 كلى شمال الزقازيق، ليوم 30 مايو من العام الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية امن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزى بوصول المجنى عليها م ج إ م، 21 سنة، ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، مصابة بعدة طعنات فى أنحاء متفرقة بالجسد والرقبة.

بالانتقال والفحص وبسؤال المجنى عليه أكدت على أن المتهم محمود إ م ح، بالشروع فى قتلها لرفضها الارتباط به، إذ أكدت على أنها وإثر خلافات بينها وبين المتهم لرفضها الزواج منه، وحال عملها فى إحدى الأراضى الزراعية رفقة آخرين، باغتها المتهم واعتدى عليها بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض (سكين) فى أنحاء متفرقة بالجسد والرقبة قاصدًا قتلها وإزهاق روحها ولاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته.