الأسمدة تقود صادرات القابضة الكيماوية لتحقيق 3.3 مليار جنيه 2021-2022

كتب عبد الحليم سالم

نمت صادرات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022 ، مقارنة بالعام المالى 2020-2021، حيث بلغت نحو 3.3 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، وذلك بحسب تقرير المؤشرات المالية للشركة القابضة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي، والذى تم اعتماده فى الجمعية العمومية للشركة القابضة برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام.

وترجع الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات لعدة مؤشرات أهمها زيادة صادرات الأسمدة من الشركات التابعة خاصة شركة كيما للأسمدة بأسوان، بجانب ارتفاع قيمة الأسمدة عالميا، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع قيمة الغاز الطبيعى، وكذلك استمرار تداعيات جائحة كورونا .

المؤشر الثانى نتيجة ارتفاع صادرات السبائك والرمال الزجاجية من شركة سيناء للمنجنيز، بجانب صادرات الكيماويات من بقية الشركات .