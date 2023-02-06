اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 01:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأسمدة تقود صادرات القابضة الكيماوية لتحقيق 3.3 مليار جنيه 2021-2022

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:00 ص
الأسمدة تقود صادرات القابضة الكيماوية لتحقيق 3.3 مليار جنيه 2021-2022 مصنع كيما
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نمت صادرات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022 ، مقارنة بالعام المالى 2020-2021، حيث بلغت نحو 3.3 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، وذلك بحسب تقرير المؤشرات المالية للشركة القابضة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي، والذى تم اعتماده فى الجمعية العمومية للشركة القابضة برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام.

وترجع الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات لعدة مؤشرات أهمها زيادة صادرات الأسمدة من الشركات التابعة خاصة شركة كيما للأسمدة بأسوان، بجانب ارتفاع قيمة الأسمدة عالميا، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع قيمة الغاز الطبيعى، وكذلك استمرار تداعيات جائحة كورونا .

المؤشر الثانى نتيجة ارتفاع صادرات السبائك والرمال الزجاجية من شركة سيناء للمنجنيز، بجانب صادرات الكيماويات من بقية الشركات .

 

 


الصادرات

الأسمدة

الكيماويات

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة