إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية في الجمعية العامة اليوم

كتب عبد الحليم سالم

يترأس الدكتور مهندس محمود عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات .

وبحسب جدول أعمال الجمعية التي تعقد لاعتماد ميزانية العام المالى الماضى، وما تتضمنه من إيرادات النشاط والأرباح ومؤشرات الميزانية المتعلقة بالشركة القابضة والشركات التابعة، سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي يترأس مجلس إدارتها غير التنفيذي الدكتور محمد زكريا محى الدين ،ويتولى منصب العضو المنتدب التنفيذي المحاسب عماد الدين مصطفى .

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى أكبر الشركات العاملة فى مجال صناعة الكيماويات فى مصر، تدير المحفظة المالية لعدد 16 شركة تابعة من الحجم الكبير والمتوسط في مجالات متنوعة ،ويبلغ رأس المال المدفوع للشركات التابعة أكثر من 6.4 مليار .

وكانت مصادر بقطاع الأعمال العام، كشفت لـ"اليوم السابع" أنه سيتم ضخ دماء جديدة فى الشركات، سواء فى مناصب الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين، أو فى عضوية مجالس الإدارات بالشركات التابعة والقابضة، لا سيما مع قبول استقالات عدد من رؤساء الشركات القابضة والتابعة الفترة الماضية.