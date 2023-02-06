اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 04:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظة المنيا تدرس مد الصرف الصحى لـ 3 قرى

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:28 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظة المنيا تدرس مد الصرف الصحى لـ 3 قرى مشروع صرف صحى - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع، من شكوى المواطنين من تراكم مياه الصرف الصحى بقرى الكوادى بمركز مطاى، وأبو العباس ببنى مزار والبيهو بسمالوط  شمال محافظة المنيا، والتى جاءت بعنوان أهالى القرى الثلاثة يناشدون المسئولين بحل مشكلة تراكم الصرف الصحى بتاريخ 27ديسمبر 2022و3يناير 2023. 
 
وأرسلت الوحدات المحلية الثلاث: "الوحدة المحلية بمطاى وبنى مزار وسمالوط"، ردا على ما تم نشره من شكوى المواطنين، جاء فيه: إيماءً إلى ما نشر بالموقع الإليكترونى الخاص بجريدتكم الموقرة بتواريخ 27 ديسمبر، و3يناير، أنه سوف يتم دراسة مد خدمة الصرف الصحى للقرية والقرى المجاورة لها، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 
 
وكان موقع جريدة اليوم السابع قد نشر شكوى المواطنين فى القرى الثلاثة والمتعلقة بتراكم الصرف الصحى بالقرى، ضمن صحافة المواطن. 

الصرف الصحى

وحدات محلية

قرى المنيا

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة بالأقصر.. 88 مشروع صرف صحى فى المراكز بتكلفة 4.1 مليار جنيه.. صور

السبت، 28 يناير 2023 09:00 ص

تنفيذ 88 مشروع صرف صحى بـ4.1 مليار جنيه لتحسين مرافق الأقصر.. إنفوجراف

الخميس، 26 يناير 2023 10:43 ص

"أم دومة" أول قرية نموذجية ضمن "حياة كريمة".. 128 مشروعا بالقرية وتوابعها الـ8 فى سوهاج.. إنشاء 27 مشروع صرف صحى و5 وحدات صحية ووحدة إسعاف.. حلم توصيل الغاز الطبيعى والصرف الصحى تحققه مبادرة الرئيس السيسى.. صور

الخميس، 05 يناير 2023 04:30 م

اجتماع تنسيقي بالأقصر لبدء مشروع صرف صحى قرى البنك الأفريقي.. صور

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة