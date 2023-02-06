استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظة المنيا تدرس مد الصرف الصحى لـ 3 قرى

المنيا-حسن عبد الغفار

استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع، من شكوى المواطنين من تراكم مياه الصرف الصحى بقرى الكوادى بمركز مطاى، وأبو العباس ببنى مزار والبيهو بسمالوط شمال محافظة المنيا، والتى جاءت بعنوان أهالى القرى الثلاثة يناشدون المسئولين بحل مشكلة تراكم الصرف الصحى بتاريخ 27ديسمبر 2022و3يناير 2023.

وأرسلت الوحدات المحلية الثلاث: "الوحدة المحلية بمطاى وبنى مزار وسمالوط"، ردا على ما تم نشره من شكوى المواطنين، جاء فيه: إيماءً إلى ما نشر بالموقع الإليكترونى الخاص بجريدتكم الموقرة بتواريخ 27 ديسمبر، و3يناير، أنه سوف يتم دراسة مد خدمة الصرف الصحى للقرية والقرى المجاورة لها، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكان موقع جريدة اليوم السابع قد نشر شكوى المواطنين فى القرى الثلاثة والمتعلقة بتراكم الصرف الصحى بالقرى، ضمن صحافة المواطن.