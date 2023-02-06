ارتفاع مؤشرات البورصة واستمرار التراجع الحاد لأسعار الذهب بمصر ..فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الاخبار الاقتصادية الهامة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع منها أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.050 تريليون جنيه.

كما تشهد حالة الذهب نوعا من الاستقرار الملحوظ عند مستوى 1720 جنيها للجرام لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع تحرك سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية لمستوي 1880 دولار في تعاملات اليوم مقابل 1865 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1474 جنيها.

عيار 21 يسجل 1720 جنيها.

عيار 24 يسجل 1965 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها.

كما استعرض عبد الحليم سالم تصريحات مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه استكمالًا للإجراءات التى يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للإستفادة من المزايا الواردة بأحكامه، يلتزم الممولون والمسجلون الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية / المركز المختص حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، والواجب سدادها فى موعد أقصاه 1 مارس 2023، والتى يعد سدادها هو الشرط المتمم للإستفادة من أحكام هذا القانون.

وطالب مختار توفيق الممولين والمكلفين بالتوجه إلى المركز/ المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الإستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.

واستعرضت النشرة لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل على المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة البدء في إنتاج مادة "الصودا آش" نظرًا لأهميتها البالغة في المجال الصناعي، كما يعد المشروع أحد محاور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"؛ سعيا لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وخلال اللقاء، أشار وزير البترول إلى أن الدولة تستهدف من تنفيذ هذا المشروع المهم، الذي سيتم تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة، إنتاج مادة كربونات الصوديوم لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة، مما يوفر استيرادها من الخارج.

وقال المهندس طارق الملا: يأتي تنفيذ هذا المشروع كذلك في إطار مشروعات وزارة البترول لزيادة القيمة المضافة، ومن هذه الحلقات صناعة منتجات "الصودا آش".

وحول مستجدات المشروع، أوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاق المساهمين وتأسيس شركة المشروع وهي ( المصرية للصودا آش)؛ حيث قامت شركة "ابدأ" بإطلاق شركة "المصرية للصودا آش"، بالشراكة مع القطاع الخاص المصري ممثلا في شركة صودا للصناعات الكيماوية، وبالتعاون مع وزارة البترول متمثلة في القابضة للبتروكيماويات، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل التوسع في الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة الصودا آش، كصناعة الزجاج، والنسيج، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، والمواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات الأخرى المختلفة.