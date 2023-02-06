سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 1720 جنيها

كتب إسلام سعيد

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ عند مستوى 1720 جنيها للجرام لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع تحرك سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية لمستوي 1880 دولار في تعاملات اليوم مقابل 1865 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1474 جنيها.

عيار 21 يسجل 1720 جنيها.

عيار 24 يسجل 1965 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها.



توقعات هبوط أسعار الذهب لـ 1600 جنيها في مصر

شهدت أسعار الذهب محليًا وعالميًا تراجعًا ملحوظًا فى ختام تداولات الأسبوع الماضى بعدما تراجع سعر الأونصة عالميًا لتبتلع معظم مكاسب الشهر الأول من 2023، لتخسر سعر الأونصة عالميًا ما يقارب 3.3% فى الاسبوع الماضى أما محليًا فتراجعت الأسعار فى ختام الأسبوع الماضي بما يقارب 2% مقارنة ببداية الأسبوع، وفق تقرير gold Bullion،، حيث كان من الممكن أن نشهد تراجع وأسعار أقل لولا تماسك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف التقرير، أنه علي الرغم من مكاسب الذهب بعد رفع الفائدة وخطاب محافظ الفيدرالى الأمعريكى يوم الأربعاء الماضى إلا أنه لم يتطلب الأمر أكثر من 24 ساعة لمحو كل المكاسب بعد إيجابية بيانات الأجور والوظائف منتصف يوم الجمعة الماضية.

ومن المتوقع أن يستمر رفع الفائدة من الفيدرالى الأمريكي مستهدفين بذلك (5%...5.25%) قبل أن يبدأ الفيدرالى فى الانتقال لمرحلة التثبيت وهي المستهدفات المذكورة بتقاريرنا سابقًا، وإذا ألقينا النظر على كيف كان إغلاق مؤشر الدولار الأمريكي سنتيقن أنه إغلاق إيجابى، وعلى الجانب الأخر عائد السندات لأجل 10و30 سنة وهو ما يزيد من احتمالية أن يستمر تراجع الأسعار عالميًا فى الأسبوع الحالى.

وتابع التقرير، أنه بالنسبة للذهب محليًا فلا يختلف الوضع كثيرا حيث أن الإغلاق الأسبوعى الأخير إغلاق سلبى نتوقع بناءً عليه أن تشهد أسعار الذهب محليًا بالتبعية لسعر الأونصة عالميًا تراجعًا وهبوطًا وأن كل صعود فرصة جيدة للبيع بسعر أفضل على أن نستهدف مستوى 1650جنيها كهدف أول وهدف ثانى 1600جنيها، ولكن نتوقع أن يكون التراجع بشكل هادئ حيث أن على الجانب الأخر نتوقع فى جولد بيليون أن يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات طفيفة خلال تداولات الفترة القادمة بعد قرار المركزي المصري الأخير بتثبيت سعر الفائدة ورفعها من قبل الفيدرالى الأمريكى، الأمر الذي سيجعل أسعار الذهب متماسكة إلى حد كبير ولكن نرى أن سعر الأونصة عالميًا ستكون هي المؤثر الأكبر حيث أن الإرتفاعات الطفيفة فى سعر الصرف قد لا تحدث تغيير كبير فى الأسعار.

وتابع تقرير جولد بيليون، "يجب أن ندرك جيدًا أن الذهب عالميًا تحول إلى الإتجاه الهابط قصير الأجل، ولكن على الأجل المتوسط للطويل فلا زال إتجاه الذهب صاعدًا كذلك الأمر بالنسبة للأسعار محليًا، بناءً عليه فإن ما حدث من هبوط والتراجع المتوقع هو تصحيح فقط ضمن الاتجاه العام الصاعد، حتى الآن لا توجد معطيات فنية أو اقتصادية تفيد بتغيير الذهب اتجاهه العام فى المستقبل بناءً عليه كذلك من الطبيعي فى كل إتجاه سواء صاعد أو هابط أن تحدث عمليات جنى الأرباح والتي تكون بمثابة فرصة لمن لم يستطع الدخول مع بداية الاتجاه او لعمل متوسط أسعار فلا داعى للقلق.

واختتم التقرير، أما من اشترى بأسعار مرتفعة فننصحه بعدم متابعة الأسعار بشكل يومي، لانه من المفترض أن شراء الذهب كان للتحوط ضد انخفاض الجنيه وأيضا ضبابية المشهد بالنسبة للوضع اقتصاديًا وجيوسياسيا وسياسيًا، ولا شك أنه قرار سليم فى الظروف الراهنة.