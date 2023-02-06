ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.97% بختام تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.050 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 16587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2780 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 19614 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 6835 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4208 نقطة.