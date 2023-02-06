البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 16528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 2789 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 19574 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 6801 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 2806 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 4238 نقطة.

كما أعلنت تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.695 مليون وثيقة بدلًا من 2.690 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 1682 سهم، وباعت إدارة الشركة 1000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للصناعات الهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وبي أي جي للتجارة والاستثمار عدد 250 ألف سهم، 278.5 ألف سهم، 60 ألف سهم، 250 ألف سهم، 2000 سهم، 2.24 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للصناعات الهندسية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 92.4 ألف سهم، 153 ألف سهم، 1039 سهم، 2000 سهم، 136 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 1.28 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة الأسهم التي بحوزة الشركة إلى 4.85%، وشراء الثانية 205 ألف سهم خزينة، والتي تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.39% من أسهم رأس المال.

في سياق آخر أعلنت شركة غاز مصر، تحقيق إيرادات نشاط بلغت 7 مليارات جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 5.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 30%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 301.2 مليون جنيه مقارنةً مع 165.8 مليون جنيه بنسبة نمو 82%.