اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

الإثنين، 06 فبراير 2023 06:36 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق نجع حمادي الصحراوي شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالقرب من قرية السماينة في مركز نجع حمادي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادي لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 
 

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