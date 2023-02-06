مصرع عامل وإصابة سائق ومحاسب فى حادث انقلاب سيارة بأخميم شرقى سوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق نتج عن الحادث مصرع عامل يقيم أسيوط وإصابة سائق ومحاسب، وتم رفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق ووجود متوفى ومصابين تم نقلهم جميعا للمستشفى، وتم انتقال إدارة المرور وقوات تامين الطرق إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات تبين انقلاب سيارة ومتوفـي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " نقل " قيادة المدعو إسلام ا ا ع 36 سنة سائق ويقيم أسيوط أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة المدعو أشرف م ا ش 57 سنة عامل ويقيم دائرة أسيوط وإصابة كل من وقائد السيارة " بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم " وعبد العزيز م م 40 سنة محاسب ويقيم دائرة أسيوط " بإشتباه كسر بعظام الجمجمه ونزيف بالصدر " من مستقلي السيارة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة.