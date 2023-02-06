اليوم السابع
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أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 70 جنيها للكيلو

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 70 جنيها للكيلو دواجن ارشيف
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الدواجن ارتفاع في السوق المحلي  للمستهلك وسوق الجملة والمزارع،  اليوم الاثنين وسجلت أسعار الدواجن في الجملة نحو 66 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم ، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 70 و 75 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.
 
وبلغ سعر الفراخ البيضاء 66 جنيهًا، سعر الساسو 76 جنيهًا، والكتكوت الساسو 16 جنيه وأمهات بيضاء 60 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 17 إلى 18 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.
 
وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 94 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 105 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 96 جنيها للكرتونة.
 

 


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