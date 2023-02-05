4 طرق لتقديم بلاغ إلكترونى رسمى للنيابة الإدارية فى دقائق.. تعرف عليها

حددت هيئة النيابة الإدارية، عدة وسائل إلكترونية لتقديم الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات وفساد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتتمثل طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا في :
1-إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 16117.
2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني Shakwa@ap.gov.eg على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.
3-من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.
4-يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة