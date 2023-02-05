4 طرق لتقديم بلاغ إلكترونى رسمى للنيابة الإدارية فى دقائق.. تعرف عليها

كتب - أحمد عبد الهادي - عبد الله محمود

حددت هيئة النيابة الإدارية ، عدة وسائل إلكترونية لتقديم الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات وفساد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتتمثل طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا في :

1-إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 16117.

2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني Shakwa@ap.gov.eg على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.

3-من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.

4-يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.