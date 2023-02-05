اليوم السابع
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4 طرق لتقديم بلاغ إلكترونى رسمى للنيابة الإدارية فى دقائق.. تعرف عليها

الأحد، 05 فبراير 2023 10:19 ص
4 طرق لتقديم بلاغ إلكترونى رسمى للنيابة الإدارية فى دقائق.. تعرف عليها حبس _ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي - عبد الله محمود

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حددت هيئة النيابة الإدارية، عدة وسائل إلكترونية لتقديم الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات وفساد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
 
وتتمثل طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا في :
 
1-إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 16117.
 
2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني Shakwa@ap.gov.eg على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.
 
3-من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.
 
4-يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

تقديم الشكاوى

وحدة الشكاوى المركزية

الجهاز الإداري للدولة

أخبار الحوادث



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