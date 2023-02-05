وفاة ثانى مصاب نتيجة حادث أبو سلطان بالإسماعيلية وخروج 27 من المستشفيات

قالت مصادر طبية، إن مصابا آخر توفى فى حادث أبو سلطان بالإسماعيلية ليرتفع عدد الوفيات إلى اثنين بعد وفاة أول طفل ظهر اليوم في مجمع الإسماعيلية الطبي.
وأضافت المصادر، أن الطفل المتوفى في حادث الإسماعيلية يدعى أنس محمد السيد غيث 13 سنة توفى داخل مستشفى فايد متأثرا بإصابته بكسور مختلفة ونزيف داخلي، فيما توفي الطفل منصور علام 11 سنة بعد أن وصل مجمع الإسماعيلية الطبي كان يعانى من غيبوبة تامة ونزيف داخلي في المخ والبطن.
وأكدت المصادر الطبية، أن 27 طفلا من مصابي حادث الإسماعيلية خرجوا مساء اليوم الأحد من مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم على مدار اليوم.
وأضافت المصادر أن 12 طفلا من المصابين فى الحادث وسائق السيارة مازالوا داخل المستشفيات لتلقي العلاج اللازم داخل مجمع الإسماعيلية ومستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي.
ورفعت مستشفيات أبوخليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصى ومجمع الإسماعيلية الطبى التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية درجة الاستعداد القصوى واستدعاء استشاريين الجراحة والمخ والأعصاب والعظام، وذلك لإسعاف 42 عاملا بينهم أطفال أصيبوا نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.
واستقبل مستشفى أبو خليفة للطوارئ 19 مصابا، بينما استقبل مستشفى فايد التخصصى مصابين اثنين واستقبل المجمع الطبي بالإسماعيلية 21مصابا لإسعافهم ورعايتهم طبيا.
وكان قد أصيب 42 عاملا، بينهم أطفال من العاملين بالمزارع باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق وصلة أبوسلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية مع طريق السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي والمجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.
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