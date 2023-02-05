وفاة ثانى مصاب نتيجة حادث أبو سلطان بالإسماعيلية وخروج 27 من المستشفيات

وأضافت المصادر، أن الطفل المتوفى في حادث الإسماعيلية يدعى أنس محمد السيد غيث 13 سنة توفى داخل مستشفى فايد متأثرا بإصابته بكسور مختلفة ونزيف داخلي، فيما توفي الطفل منصور علام 11 سنة بعد أن وصل مجمع الإسماعيلية الطبي كان يعانى من غيبوبة تامة ونزيف داخلي في المخ والبطن.

وأكدت المصادر الطبية، أن 27 طفلا من مصابي حادث الإسماعيلية خرجوا مساء اليوم الأحد من مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم على مدار اليوم.

وأضافت المصادر أن 12 طفلا من المصابين فى الحادث وسائق السيارة مازالوا داخل المستشفيات لتلقي العلاج اللازم داخل مجمع الإسماعيلية ومستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي.