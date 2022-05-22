بالأسماء.. ارتفاع وفيات حادث أبو سلطان في الإسماعيلية لشخصين وإصابة 14.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

ارتفع حالات الوفاة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة أبو سلطان اتجاه السويس، بمحافظة الإسماعيلية، إلى شخصين وإصابة 14 آخرين بينهم اثنين في حالة خطرة، وفى غيبوبة تامة بمجمع الإسماعيلية الطبي.

ولقى شخصين مصرعهم، وأصيب 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم "ط و ع 4152"، بوصلة أبو سلطان اتجاه السويس، بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 10 سيارات إسعاف وتم نقل حالة خطرة إلى مستشفى فايد المركزى، بعد إصابته بتوقف بالقلب والتنفس وتوفى أثناء الوصول إلى المستشفى، وتم نقل 6 مصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، بينهم 3 في حالة خطرة ولديهم غيوبة ونزيف بالمخ والبطن، وتوفى أحدهم داخل المجمع، كما تم نقل 9 حالات إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالمخ والبطن.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل رقم "ط و ع 4152"، بوصلة أبو سلطان اتجاه السويس، بمحافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين، وتم نقل حالة خطرة إلى مستشفى فايد المركزى، بعد إصابته بتوقف بالقلب والتنفس وتوفى أثناء الوصول إلى المستشفى، وتم نقل 6 مصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، بينهم 3 في حالة خطرة ولديهم غيوبة ونزيف بالمخ والبطن، وتوفى أحدهم داخل المجمع، كما تم نقل 9 حالات إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجا، ونزيف بالمخ والبطن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر طبى إن إثنين لقوا مصرعهم في الحادث، وهم جثة مجهولة بمستشفى فايد المركزى، ومحمد جمال، 35 عامًا، كان أصيب بغيبوبة تامة واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن، وتم نقله إلي مجمع الإسماعيلية الطبي، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كما تم نقل 5 مصابين أخرين لمجمع الإسماعيلية الطبي، وهم ‏نجلاء حسن سعيد 42 عامًا، مقيمة في فايد، مصابة بجروح في فروة الرأس 5 سم، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبير محمد أحمد مصطفى، 22 عامًا مقيمة فايد، مصابة بسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورضا حسن محمد سعيد، 48 عامًا مقيمة فايد، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ‏واثنين آخرين مجهول الهوية 45 عامًا الأول مصاب غيبوبة تامة واشتباه كسر في الفك السفلي واشتباه نزيف في المخ واشتباه كسر في العمود الفقري والثاني مصاب غيبوبة تامة وخروج أجزاء من المخ واشتباه نزيف داخلي بالبطن.

كما تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وهم إبراهيم الدسوقي شوقي، ‏18 عامًا مقيم فنارة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح متهتك أعلى العين اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وزينب محمد فكري عمران، 30 عامًا مقيمة فنارة، مصابة بكدمة بالرآس وسحجات متفرقة بالجسم، وجمالات السيد محمد إبراهيم، 43 عامًا، مقيمة فايد، مصابة بكدمة بالكتف الأيمن وكادمة بالصدر، وياسمين محمد فرج 14 عامًا مقيمة فنارة، مصابة بسحجات باليد اليسرى والقدم اليمنى، وهناء عبد العزيز عبد الحليم، 38 عامًا، مقيمة فايد، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات بالجسم، وأمل حمدان محمود، 45 عامًا، مقيمة فايد، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشحات محمد عبد الحميد، 27 عامًا، مقيمة بقنا بالصعيد، ومصابة بجرح قطعى بالفخذ الأيمن 5 سم، وسحجات متفرقة بالجسم، حسن عباس حسين، 45 عامًا مقيم فنارة، 45 عامًا، مصاب بجرح قطعى بالرأس 5 سم، وسحجات متفرقة بالجسم، وصبره فرج هاشم رضوان، 32 عامًا، مقيمة فنارة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.