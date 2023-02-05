هيئة الإعلام الحربى الأوكرانى: كييف تتلقى الكثير من الدعم لتفادى التوغل الروسى

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور غيث مناف ، عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني، إن القوات الأوكرانية تتلقى الكثير من الدعم لتفادي التوغل الروسي من المناطق الجنوبية.

وأضاف، خلال ظهوره عبر خاصية "سكايب"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم تحسبا لأي توغل روسي في المناطق الشمالية أيضا.

وتابع، أن المساعدات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية والتي شكلت مجموعة من الصواريخ بعيدة المدى، وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الصواريخ دقيقة للغاية ويمكنها المناورة وإصابة الأهداف بدقة.

وأردف، أن رئيس الحكومة الأوكرانية طالب بالدعم الكبير من التحالف الدولي، وإرسال الدبابات بصورة سريعة، حيث يتدرب الجنود الأوكرانيون على استخدام الدبابات في بريطانيا.