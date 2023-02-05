اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 09:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

هيئة الإعلام الحربى الأوكرانى: كييف تتلقى الكثير من الدعم لتفادى التوغل الروسى

الأحد، 05 فبراير 2023 06:57 م
هيئة الإعلام الحربى الأوكرانى: كييف تتلقى الكثير من الدعم لتفادى التوغل الروسى اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور غيث مناف، عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني، إن القوات الأوكرانية تتلقى الكثير من الدعم لتفادي التوغل الروسي من المناطق الجنوبية.
 
وأضاف، خلال ظهوره عبر خاصية "سكايب"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم تحسبا لأي توغل روسي في المناطق الشمالية أيضا.
 
وتابع، أن المساعدات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية والتي شكلت مجموعة من الصواريخ بعيدة المدى، وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الصواريخ دقيقة للغاية ويمكنها المناورة وإصابة الأهداف بدقة.
 
وأردف، أن رئيس الحكومة الأوكرانية طالب بالدعم الكبير من التحالف الدولي، وإرسال الدبابات بصورة سريعة، حيث يتدرب الجنود الأوكرانيون على استخدام الدبابات في بريطانيا.

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الأوكرانيه

القاهره الاخباريه

أخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

بريطانيا: روسيا تحرز تقدما طفيفا في تطويق مدينة باخموت شرقي أوكرانيا

الأحد، 05 فبراير 2023 05:28 م

مرور 117 عاما على العلاقات بين البلدين.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء رومانيا ويؤكد التطلع لتعزيز التعاون فى ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين.. ونقدر استقبال رومانيا للمصريين بعد مغادرة أوكرانيا

الأحد، 05 فبراير 2023 05:21 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. الصين تحتج على إسقاط الولايات المتحدة منطادها المدنى.. كندا ترسل أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا..وفاة برويز مشرف رئيس باكستان الأسبق بعد معاناة مع المرض

الأحد، 05 فبراير 2023 12:00 م

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف 16 بلدة فى زابوريجيا بالدبابات والمدفعية الثقيلة

الأحد، 05 فبراير 2023 11:12 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة