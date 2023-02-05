مصرع طفل فى حادث سير بمدينة العاشر من رمضان.. تفاصيل

الشرقية - فتحية الديب

لقى طفل بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مصرعه فى حادث أليم أثناء قيادته "تروسيكل" بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث مصرع شخص بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص مصرع طفل 15 عاما يعمل فى جمع الكرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة، إثر جذب عمود التروسيكل الكوفية التي يرتديها للتدفئة، مما أدى إلى سقوطه أثناء القيادة ومصرعه متأثرا بإصابته، فتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العاشر الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

وفى سياق متصل، لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول عبدالله ع ع، 19 سنة، من قرية ميت معلا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، ومصطفى م ج 11 سنة، مقيم بقرية البلاشون التابعة لمركز شرطة بلبيس، مصابا بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين إحداهما موتوسيكل والثانية تروسيكل في طريق بلبيس – البلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفى.