إصابة 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص، في حادثي تصادم درجات نارية وتوك توك، في مركزي أبوقرقاص والمنيا، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام دراجة نارية بتوك توك، على الطريق الفرعي بين قريتي طوه وتله بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كل من: أحمد شحاته 20 عاما، وشخص آخر مجهول الهوية مصاب بغيبوبه تامه، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا، باصطدام دراجة نارية بتوك توك بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية سفاي بمركز أبوقرقاص بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد ربيع عبد الحميد 19 عاما، سائق، مقيم بأبوقرقاص، باشتباه كسر بالساق، وتم نقله للمستشفي.

علي جانب أخر، أصيب موظف بغيبوبة سكر أثناء مباشرة عمله داخل مجمع محاكم المنيا، ويدعي "أشرف.ع" 50 عاما، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.