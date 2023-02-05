"مريم" صانعة فوانيس هاند ميد بدمياط: "سيدات مصر تقدر تنافس الأسواق الأوروبية"

دمياط - هيثم مراد

استعدادات كثيرة يقوم بها الجميع لاستقبال شهر رمضان المبارك، أبرزها فانوس رمضان، والذى يحظى باهتمام الجميع كونه أحد الأيقونات المهمة للاحتفال بالشهر الكريم.

ولكن سيدات دمياط قررن الاحتفال بهذا الشهر على طريقتهم الخاصة، بدأن فى تقديم فانوس رمضان بطريقة مختلفة ليجتاح فانوس " الهاند ميد الخرز" أسواق المحافظة محتلا المركز الثانى من حيث المبيعات بعد الفانوس الخشبى.

التقى اليوم السابع الست "مريم" صانعة فوانيس الهاند ميد والتى بدأت حديثها قائلة: " بدأت أن أتعلم صناعة الهاند ميد وانا فى سن الأربعين، وقتها كنت اكمل دراستى داخل جامعة دمياط، تعلمت فن صناعة الخرز وبدأت طريقي".

واستكملت حديثها قائلة: " سيدات مصر شاطرين جدا وعندهم مهارات كتير فى فن الهاند ميد، وصناعة الفانوس الخرز كانت بداية فقط".

وأضافت قائلة: " الناس بدأت تحب شغلنا وتسأل عنه، فى البداية كان الموضوع صعب لكن مع الاستمرارية الأمر اتغير" وأكدت : " بتشتغل اكتر من 10 ساعات يوميا، والحمد لله الناس قدرت شغلنا، وقدرنا ننافس منتجات الغرب".

واوضحت "مريم" صانعة الهاند ميد فى دمياط قائلة : " قدرنا نعبر عن قدراتنا فى فن الهاند ميد عموما، وصناعة فانوس الخرز طابع مميز للمصريين فقط، نجحنا فى هذا الامر كان لأسباب كثيرة أبرزها دعم المجلس القومى لنا واهتمامه بتطوير مهاراتنا بشكل مستمر".

واختتمت سيدة دمياط حديثها فقالت: " سعيدة انى قدرت اعلم بنات وسيدات كتير، الموضوع عجبهم جدا وساعدهم أيضا، وبحلم أننا نصدر منتجاتنا للخارج وواثقة اننا قادرين على منافسة اسواق الغرب".