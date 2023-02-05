مدير مستشفى الكرنك الدولى يكشف تفاصيل عمل العيادات الخارجية خلال فبراير الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن تقديم المستشفى الخدمات المختلفة لمنتفعى التأمين الصحي الشامل، وتضم العيادات الخارجية بالمستشفى عدد كبير من التخصصات الطبية، حيث يتم تقديم الخدمة على يد نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين في التخصصات المختلفة.

وأضاف مدير مستشفى الكرنك الدولى، لـ"اليوم السابع"، أنه حرصاً على تقديم خدمة متميزة وتوفيراً لوقت المترددين على العيادات الخارجية، تعلن المستشفى عن مواعيد عياداتها الخارجية خلال شهر فبراير 2023، حيث يمكن الحجز للكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفى من خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن، والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

فيما شهدت مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إطلاق فعاليات مبادرة "دواء بدون أضرار"، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، بالتعاون بين إدارة الجودة وإدارة التسويق وتنمية الأعمال وفريق الصيدلة الإكلينيكية، وتم تنفيذ فعاليات مبادرة دواء بدون أضرار والتي تهدف إلى توعية المرضى والعاملين بالمستشفى في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية بضرورة التعامل الصحيح مع الأدوية، وكيفية تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوية، إضافةً بالتوعية بحقوق المريض، وفي ختام اليوم تم تكريم عدد من الأطباء والعاملين الأكثر حرصاً على الحفاظ على سلامة المريض بالأقسام المختلفة.

وقد شارك في تنظيم المبادرة الدكتور أبو الحسن إبراهيم مدير إدارة الجودة بالمستشفى، والدكتورة نعمة سويد مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالمستشفى، والدكتور محمد عبد الهادي عضو فريق الجودة بالمستشفى، وشارك في التوعية من فريق الصيدلة الإكلينيكية الدكتورة إيمان بولس صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة ميرا زكريا صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة جهاد محمد صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة ميرفت عادل صيدلانية إكلينيكية، ومن فريق الجودة كل من (أمينة السعيد – عمرو موسي أحمد – فوزيه سيد عطية – صباح حسن – زينب محمد – آية محمد)، وتحت إشراف إدارة المستشفى وهم الدكتور خلف عُمر مدير إدارة المستشفى، والدكتور محمود عمر المدير الطبي.



تفاصيل مواعيد عيادات مستشفي الكرنك الدولي



تفاصيل ومواعيد عيادات مستشفي الكرنك الدولي



جدول مواعيد عيادات مستشفي الكرنك الدولي



مواعيد عيادات مستشفي الكرنك الدولي بالأقصر