مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر تستقبل جهاز الأشعة المقطعية لخدمة المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن استقبال المستشفى جهاز الأشعة المقطعية الجديد لخدمة المواطنين، حيث يجرى تركيبه وتشغيله لدعم كافة أبناء المحافظة مستقبلًا.

وأضاف الدكتور خلف عمر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم وصول جهاز الأشعة المقطعية الجديد لخدمة المواطنين، تحت إشراف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، والدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور محمد العقاد مدير الثانوية والثالثية، والدكتور أحمد شفيق مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وفى نفس السياق أشرف اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، على أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التطوير والتجميل والمشروعات الخدمية الواقعة بنطاق كل مدينة، حيث تم إنشاء عدد 13 مقعدا خرسانيا مزدوجا مطابقًا للمواصفات الفنية لحل مشكلة انتظار أقارب وأهالى المرضى لساعات طويلة خارج المستشفى لتصبح جاهزة بالشكل اللائق، موضحا أنه تم تجهيز تلك المقاعد بعمل مظلات وبرجولات وطلائها بالألوان التى تتماشى مع تنفيذ تطبيق الهوية البصرية للمحافظة.

وكانت قد شهدت مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إطلاق فعاليات مبادرة "دواء بدون أضرار"، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى، بالتعاون بين إدارة الجودة وإدارة التسويق وتنمية الأعمال وفريق الصيدلة الإكلينيكية، وتم تنفيذ فعاليات مبادرة دواء بدون أضرار والتى تهدف إلى توعية المرضى والعاملين بالمستشفى فى العيادات الخارجية والأقسام الداخلية بضرورة التعامل الصحيح مع الأدوية، وكيفية تقليل المخاطر التى قد يتعرض لها المرضى نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوية، إضافةً بالتوعية بحقوق المريض، وفى ختام اليوم تم تكريم عدد من الأطباء والعاملين الأكثر حرصًا على الحفاظ على سلامة المريض بالأقسام المختلفة.



قيادات المستشفى خلال استقبال جهاز الأشعة المقطعية



مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر تستقبل جهاز الأشعة المقطعية



وصول جهاز الأشعة المقطعية وبدء تركيبه لخدمة المواطنين بالأقصر









