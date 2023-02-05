مدير تعليم الوادي الجديد يوجه بحصر أعداد المدرسين قبل بداية الترم الثاني

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، اجتماع مع قيادات التعليم بالمحافظة، وخلال اللقاء استعرض خطة العمل والاستعداد لانطلاق الفصل الدراسى الثانى بداية من الأحد المقبل 12- 2- 2023م، حيث أصدر مجموعة من التوجيهات الهامة تضمنت حصر العجز والزيادة من المعلمين بالمدارس، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات التعليمية لصالح الطلاب وتكثيف المتابعات الميدانية لمديرى الإدارات التعليمية بجميع مدارس المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب، وميكنة إدارة شئون الطلبة واقسامها بالإدارات التعليمية الخمس.

وكان محافظ الوادى الجديد اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022 بنسبة نجاح بلغت 95%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 5029 طالبا وطالبة نجح منهم 4791 طالبا وتغيب 4 طلاب، وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق بالفصل الدراسى الثانى، وتحقيق نتائج مُشرفة.

وكان المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أعلن عن الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الأسئلة بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول ( دور يناير ) 2022_2023 م، وجار استكمال أعمال المراجعة تمهيداً لإعلان النتيجة خلال أيام فور اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم لها، مؤكداً على أنه ووجه بضرورة مراعاة كافة المعايير من الشفافية والدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا، لافتا إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال تم تصحيحه وكذلك عند التجميع النهائى للدرجات وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة، مشيراً إلى طمأنة لأولياء الأمور والطلاب أن العمل يسير على الوجه الأمثل مع مراعاة مصلحة الطالب.

ووجه مدير التعليم بضرورة إتباع كافة التعليمات الوزارية الواردة الخاصة بأعمال الامتحانات ومراعاة الدقة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف لدى الطلاب دون المستوى ووضع خطة عمل عاجلة ووضع الحلول المناسبة لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأجرى وكيل التعليم بالمحافظة جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بديوان عام المديرية، عقب تسلم مهام منصبه وكيل التعليم بالوادى الجديد، وخلال الجولة رحب العاملين بالديوان بوكيل التعليم متمنين له التوفيق والسداد بمهام عمله بمحافظة الوادى الجديد.

وحث المهندس سيد العاملين بالديوان على مواصلة مسيرة العطاء وتقديم الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة فى تحقيق أعلى مستويات النجاح، مؤكدا على دعمه الكامل والمتواصل لجميع الآراء والأفكار البناءة التى من شأنها النهوض بالعمل والارتقاء به.