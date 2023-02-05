نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوي بمحافظة الغربية فى المدارس.. التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

قال صبرى الدسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى تم اعلانها فى المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح.

وأوضح " الدسوقي" لـ اليوم السابع أن الامتحانات فور انتهائها بدأت المدارس فى أعمال التصحيح فورا حيث تمت داخل كل مدرسة على حدي، مبينا أنه تم التأكيد على مراعاة الدقة فى التصحيح وأن يحصل كل طالب على حقه كاملا فى الدرجات.

وكانت قد اعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم عن تحديد مواعيد لاجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل رؤساء ومراقبين أول للجان سير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023.

وأوضحت المديرية فى بيان لها ان المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين لامتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد 5 فبراير الجارى وحتى الخميس 9 فبراير بمسرح مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا

وأشار البيان أن الاختبارات ستبدأ بالمتقدمين من إدارات سمنود وزفتى يليها ادارتى بسيون وقطور يوم الاثنين ، ثم ادارتى السنطة وكفر الزيات يوم الثلاثاء ، وادارتى شرق وغرب المحلة يوم الاربعاء، وتختتم بادارتى شرق وغرب طنطا يوم الخميس.

وأشار البيان أن اختبارات مقابلات رؤساء اللجان ومراقبين التعليم الفنى ستجرى يوم الأحد 5 فبراير للتعليم الفنى الصناعى ويوم الاثنين 6 فبراير للتعليم الفنى الزراعى والتجارى والفندقى بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا.