محافظ بني سويف يتفقد معرض أهلا رمضان بمدينة الواسطى لتوفير السلع التموينية

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف" اليوم "معرض السلع بمدينة الواسطى ،والذي أقامته بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين ضمن سلسلة معارض وشوادر"أهلاً رمضان" التي يتم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل ،وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار،وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق،وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين

وتجول المحافظ داخل عقب المعرض،المقام بشارع سعد زغلول ،المكون من 9 باكيات متفاوتة الأحجام ، تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، لحوم بلدي ومصنعات اللحوم والدواجن الحية والخضروات والعطارة ،حيث أثنى المحافظ على المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،مشيداً بجودة المعروضات ،خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية

وأوضح المحافظ أن إقامة معرض الواسطى،اليوم،يأتي ضمن تكليفاته للأجهزة والجهات المعنية من مجلس إدارة الغرفة التجارية وممثلى الُشعب بالغرفة،لإقامة 7 معارض رئيسية بعواصم المدن بجانب منافذ بيع"شوادر"في 40 مجلس قروي على مستوى المحافظة ،استجابة لأهالينا في القرى من شكوى نقص بعض السلع بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن، ، لافتا إلى أن هذا المعرض سبقه افتتاح معارض مماثلة ببعض عواصم المدن ، وجار تباعا متابعة باقى المعارض والشوادر على مستوى المحافظة ، مشيراً إلى أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض ، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع بعض المواطنين المترددين على المعرض،مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة ،مؤكداً أن جميع المعارض والشوادر على مستوى مدن وقرى المحافظة ، تشهد إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية ،كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون و الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ،ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، مؤكداً على تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999)

وجه المحافظ باستمرار حركة السير والمرور بالشوارع والأماكن القريبة من المعرض وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على السلع والمنتجات التي يوفرها المعرض ،فيما أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل تلك المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين اليومية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: ،المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، حمادة راضي رئيس مركز و مدينة الواسطى، حسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف،الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولى التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة



توافر الخضروات بتلنعرض



جانب من الجولة



جولة محافظ بني سويف داخل المعرض