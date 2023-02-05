محافظة الغربية تستعرض استعداداتها لمواجهة الأزمات والكوارث بصقر 111.. صور

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، فعاليات التدريب العملي صقر 111 لمواجهة الأزمات والكوارث، بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وذلك بقاعة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظ.

بدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وعرضت المحافظة فيلماً وثائقياً عن إنجازات محافظة الغربية على مدار الثلاثة أعوام السابقة إلى جانب فيديو يوضح دور ومهام قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفيلم تسجيلي عن شهداء القوات المسلحة من أبناء محافظة الغربية، كما تم تكريم ثلاث من أسر الشهداء وهم أسرة الشهيد البطل ملازم أول محمد هانى محمد، أسرة الشهيد البطل رقيب هيثم ميمي عبده وأسرة الشهيد البطل عريف محمد إبراهيم محمد.

وفي بداية كلمته، قدم محافظ الغربية تحية تقدير وإجلال للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك تحية احترام للجيش المصري العظيم، موضحا أن التدريب العملي صقر 111 والتي قامت المحافظة بتنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري لاستعراض قدرات المحافظة واستعداداتها لمواجهة الأزمات إنما يعكس الحرص والاستعداد التام لمواجهة أي أزمات محتملة، وذلك إيماناً بأن التخطيط السليم هو أساس النجاح في التعامل الفوري مع التحديات المحتملة.

وأضاف رحمي أن المحافظة وخلال السنوات السابقة شهدت مرحلة من التغيير والبناء في ظل الجمهورية الجديدة التي دعا إليها رئيس الجمهورية فشهدت قطاعات البنية التحتية وبناء الإنسان طفرة نوعية وكذلك الأنشطة الصناعية والتجارية كما شهدت قرى مركز زفتى بالمحافظة تنمية شاملة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 943 قطاع بإجمالي تكلفة 4.1 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ عدد من أنشطة التنمية البشرية استفاد منها أكثر من مليون مواطنا من خلال برامج التوعية والتدريب والتأهيل وكذلك التمكين الاقتصادي والذي وفر 11 ألفا و600 فرصة عمل وذلك خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة والتي تعد الحل الأمثل لعدد من المشكلات التي يعاني منها الريف المصري ومنها التسرب من التعليم، الهجرة غير الشرعية وختان الإناث.

واستعرضت نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة ملخص إمكانيات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الغربية، كما تم استعراض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك صقر 111 لمجابهة الأزمات والكوارث إلى جانب استعراض تقارير الأجهزة التنفيذية.

واستكمالاً لفعاليات التدريب، تفقد المحافظ، مخيم الإيواء المقام بشارع الجلاء، حيث يتم تنفيذ محاكاة لمعسكر إيواء للمتضررين نتيجة حدوث هزة أرضية، يتم بداخله توفير كافة المستلزمات المعيشية والحياتية لـ 220 متضرر بمشاركة مديريات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وتفقد المحافظ اصطفاف المعدات والمركبات بشارع الإسكندرية، حيث تم استعراض الموقف الطبوغرافي للمعدات والمركبات الهندسية، المشاركة في الاصطفاف، كما تم تفقد معدات ومركبات المراكز والمدن والأحياء والمديريات المصطفة داخل أرض الاصطفاف.

واختتمت الزيارة بتفقد مخيم إيواء الحيوانات المتضررة وفصل محو الأمية بالمدرسة النسيجية.

يذكر أن التدريب العملي المشترك صقر 111 يتم تنفيذه على مدار 3 أيام في الفترة ما بين 5 إلى 7 فبراير.