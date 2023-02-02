محافظ الغربية يترأس اجتماعا للوقوف على الاستعدادات النهائية للتدريب العملى صقر 111

الغربية محمد طارق

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا، بحضور رؤساء الأجهزة التنفيذية والقطاعات وشركات المرافق للوقوف على الاستعدادات النهائية لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 111، والذي ستنفذه المحافظة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام .

وتناول الاجتماع، الوقوف على آخر الاستعدادات لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر "111" المقرر تنفيذه على مدار ثلاثة أيام، ويتناول عمليات الاصطفاف للتأكد من جاهزية المعدات، والتعامل مع الموقف العملي لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث، فضلاً عن البيان العملي لقوات الأمن والحماية المدنية لحماية المنشآت والمناطق الحيوية.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المشاركة بالتدريب العملي، لتنفيذه بالشكل اللائق الذي يعبر بإيجابية لما يتم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع، ويعمل على إظهار قدرة المحافظة الفعلية لمواجهة الأزمات والكوارث.

يذكر أن التدريب العملي سيتم تنفيذه من خلال محاكاة عن الأزمات والكوارث المختلفة وكيفية التعامل معها بالتنسيق بين المديريات المختلفة والجهات المعنية، حيث سيتم القيام بتجربة اصطفاف المعدات، للاطمئنان على جاهزيتها، وتنفيذ تجارب لإخلاء عدد من الجهات، إلى جانب إقامة معسكر لإيواء للمتضررين من الكوارث.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قام مساءً أمس يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ونجوى العشيري السكرتير العام، بافتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة طنطا والمقام بمنطقة المعرض بحي أول طنطا.

وأكد رحمي خلال الافتتاح أن المعرض يعد الثامن ضمن سلسة معارض أهلا رمضان والتي افتتحتها المحافظة تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه- وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتفقد رحمي أقسام المعرض والذي يضم عدد 19 باكية، بمشاركة المنطقة الشمالية العسكرية وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وعدد من كبرى الشركات وسلاسل بيع السلع الغذائية، حيث أطمئن المحافظ على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.

وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين، مؤكداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لاحتكار التجار الجشعين، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.

يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الجاري فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، حيث افتتح عدد من المعارض في السنطة، قطور، المحلة، سمنود، كفر الزيات وبسيون.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وإسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.