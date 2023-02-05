محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح المزايدات العلنية العامة الآتية:

جلسة يوم الثلاثاء 7 /2 /2023

1_ عملية استغلال كافيتريا ومطعم ممشى كليوباترا (بنطاق حى شرق)

-قيمة التأمين المؤقت مليون جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 2000 جنيه

جلسة يوم الأربعاء 8 /2 /2023

2_ عملية استغلال كافيتريا ومطعم ممر كامب شيزار (بنطاق حى وسط)

-قيمة التأمين المؤقت مليون جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 2000 جنيه

جلسة يوم الأحد 12 /2 /2023

3_عملية استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار (بنطاق حى وسط)

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الأثنين 13 /2 /2023

4_ عملية استغلال موقف انتظار سيارات جليم (بنطاق حى شرق)

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الثلاثاء 14 /2 /2023

5_ عملية استغلال موقف انتظار سيارات جليم المطور بنطاق حى شرق.

_قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيه

جلسة يوم الأربعاء 15 /2 /2023

6_ عملية استغلال موقف انتظار سيارات بستارودس بنطاق حى وسط.

_قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الخميس 16 /2 /2023

7_ عملية استغلال شاطىء أبو قير الغربى المميز بنطاق حى المنتزة ثان.

_قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها

جلسة يوم الأحد 19 /2 /2023

8_ عملية استغلال عدد 9 باكيات أسفل كوبرى محرم بك بنطاق حى وسط كموقف انتظار سيارات.

_قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها

جلسة يوم الأثنين 20 /2 /2023

9_ عملية استغلال موقف انتظار سيارات فاروس بنطاق حى الجمرك.

_قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

جلسة يوم الثلاثاء 21 /2 /2023

10_ عملية استغلال أماكن الانتظار فى شارع مصطفى كامل بالسيوف أمام مركز التدريب المهنى أمام أسواق رنين فتح الله للجملة، بنطاق حى المنتزة أول.

_قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

11_عملية استغلال أماكن الانتظار فى شارع مصطفى كامل بالسيوف "أمام سور الملعب وأرض الملاهي، أمام معرض ناشيونال موتورز والفقى ستايل، أمام كافيتريا الباشا وكافيتريا وان تو ونصر كار لصناعة السيارات ومعرض سيارات" بنطاق حى المنتزة أول.

_قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

على ان يكون الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادى الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية ، رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ،و يسدد التأمين النهائى لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10 % من إجمالى قيمة استغلال الثلاث سنوات ، و تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية ،ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات فى المواعيد المحددة أعلاه.