متحف كفر الشيخ يعرض تمثال رمسيس الرابع وقطعة الشهر تؤكد: بوتو عاصمة الشمال

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن متحف كفر الشيخ بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، عن وجود عتب به يرجع تاريخه إلى العصر المتأخر عُثر عليه بمعد مدينة بوتو (تل الفراعين حَاليًا) بمركز دسوق وأثبتت هذه القطعة أن مدينة بوتو بكفر الشيخ هي عاصمة الشمال لمصر القديمة، وارتبطت أيضًا بأسطورة الصراع بين الخير والشر، ويحتوي العتب على عدة نقوش يمكنك فقط الاستمتاع بها خلال زيارتك للمتحفِ.

كما أعلن متحف كفر الشيخ عن فوز القطعة رقم 1 كقطعة شهر فبراير2023م، بأعلى نسبة تصويت، وهى عبارة عن تمثال الفرعون رمسيس الرابع جالس على العرش من الحجر الرملي، والمتحف يعلن شهريا عن قطعة أثرية موجودة به لتكون قطعة الشهر، ويتم الإعلان عن القطعه الفائزة بعد الانتهاء من عملية التصويت شهريا.

يذكر أن عدد القطع الاثرية الموجودة بالمتحف 1200 قطعة أثرية، المعروض منها 735 قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و 2 كتلة حجرية "عنصر معمارى"، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة ، إضافة للمعدات التي تستخدم في البناء، والمعدات والآلات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية، وجاري عرض 60 قطعة أثرية جديدة بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى الثانية لافتتاح المتحف.

ويضم المتحف أقساماً للعرض المتحفي، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها " قاعة بوتو "وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهي " قاعة العرض الرئيسية " وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيماً موضوعياَ وتاريخياً حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والإسلامي، فضلاً عن العصر القبطي حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، والقاعة الثالثة وهى " قاعة العرض الدوري " ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى " قاعة التهيئة المرئية والندوات العلمية" لتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.

كما يضم المتحف 7 قطع أثرية منها تمثال مزدوج للملك رمسيس الثاني مع إحدى زوجاته و تمثال لسخمت إحدى المعبودات المصرية القديمة في الديانة المصرية ،وتمثال واقف للملك رمسيس الثاني وكتلتين حجرتين منقوش عليهما نص بالخط الهيروغليفية في عصر بسمتك الثاني ،ونقوش ملكية كبيرة لأحد الملوك غير المعروفين ،ولوحه للهبات مؤرخه لعصر الملك تحتمس الثالث.

والمتحف يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءًا، ليتمكن الزائرين من الاستمتاع بمشاهدة القطع الأثرية المميزة الموجودة به، كما تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويدور سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ حول عرض موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل، تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

ويكشف المتحف عن روعة تراثنا الإسلامي لقربه من مدينة فُوَه المعروفة بتاريخها الطويل وطابعها المتميز، ويعرض أيضا آثار مسيحية رائعة، حيث تحمل الكنيسة بسخا بالمحافظة الذكرى العطرة لزيارة العائلة المقدسة، كما يبرز سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات، تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة مثل، الطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ، إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية، كما يبرز العرض المتحفي بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد

ويلقى المتحف الضوء على المعتقدات الجنائزية للمصريين القدماء ورؤيتهم لمفهوم البعث والحساب وسعيهم للخلود الأبدي فى العالم الآخر، حيث يضم مومياءً تابوتا خشبيا ملونا ومجموعة من الأقنعة الجنائزية توضح تطور الممارسات الجنائزية المصرية حتى العصر الرومانيّ.

تمثال الفرعون رمسيس الرابع يفوز بقطة الشهر بكفر الشيخ