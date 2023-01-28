افتتاح معرض "حماة الوطن" وورشة لذوي الهمم بمتحف كفر الشيخ احتفالا بعيد الشرطة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ، عدد من الفعاليات، واستقبل عدد من الرحلات بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور، أسامة فريد، مدير المتحف.

افتتح المتحف معرض مؤقت بعنوان "حماة الوطن"، احتفالاً بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة المصرية، ضم المعرض مجموعة متنوعة من الأسلحة مثل الغدارات والقربينات التي ترجع للقرن الثامن عشر، وبعض البنادق ورشاش (بندقية آلية)، استخدمت في معركة الإسماعيلية، ولوحة لأفراد الشرطة من العصر العثماني وسيف بجراب من الجلد مطعم بالفضة

كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ محاضرة بمقر المدرسة الفكرية بعنوان "العلم نور" ألقتها أميرة عون مسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، في إطار المشاركة الثقافية والمجتمعية التي يقوم بها المتحف وبمناسبة الاحتفالات باليوم الدولي للتعليم، كما عقدت ورشة فنية لطلاب المدرسة وحضر المحاضرة مسئولي المدرسة الفكرية، ومدير التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما شهد متحف كفر الشيخ زيارات متعددة واقبالاً من الزائرين تعرفوا من خلال الزيارة على أهم القطع الأثرية الموجودة بالمتحف وزيارة المعرض المؤقت"حماة الوطن" والتقاط بعض الصور التذكارية بالمتحف.

يذكر أن عدد القطع الاثرية الموجودة بالمتحف 1200 قطعة أثرية، المعروض منها 735 قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و 2 كتلة حجرية "عنصر معمارى"، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة ، إضافة للمعدات التي تستخدم في البناء، والمعدات والآلات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية، وجاري عرض 60 قطعة أثرية جديدة بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى الثانية لافتتاح المتحف.

ويضم المتحف أقساماً للعرض المتحفي، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها " قاعة بوتو "وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهي " قاعة العرض الرئيسية " وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيماً موضوعياَ وتاريخياً حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والإسلامي، فضلاً عن العصر القبطي حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، والقاعة الثالثة وهى " قاعة العرض الدوري " ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى " قاعة التهيئة المرئية والندوات العلمية" لتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.

كما يضم المتحف 7 قطع أثرية منها تمثال مزدوج للملك رمسيس الثاني مع إحدى زوجاته و تمثال لسخمت إحدى المعبودات المصرية القديمة في الديانة المصرية ، وتمثال واقف للملك رمسيس الثاني وكتلتين حجرتين منقوش عليهما نص بالخط الهيروغليفية في عصر بسمتك الثاني ، ونقوش ملكية كبيرة لأحد الملوك غير المعروفين ، ولوحه للهبات مؤرخه لعصر الملك تحتمس الثالث.

والمتحف يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءًا، ليتمكن الزائرين من الاستمتاع بمشاهدة القطع الأثرية المميزة الموجودة به، كما تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويدور سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ حول عرض موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل، تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

ويكشف المتحف عن روعة تراثنا الإسلامي لقربه من مدينة فُوَه المعروفة بتاريخها الطويل وطابعها المتميز، ويعرض أيضا آثار مسيحية رائعة، حيث تحمل الكنيسة بسخا بالمحافظة الذكرى العطرة لزيارة العائلة المقدسة، كما يبرز سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات، تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة مثل، الطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ، إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية، كما يبرز العرض المتحفي بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد

ويلقى المتحف الضوء على المعتقدات الجنائزية للمصريين القدماء ورؤيتهم لمفهوم البعث والحساب وسعيهم للخلود الأبدي فى العالم الآخر، حيث يضم مومياءً تابوتا خشبيا ملونا ومجموعة من الأقنعة الجنائزية توضح تطور الممارسات الجنائزية المصرية حتى العصر الرومانيّ.



اقبال على زيارة المتحف



الاستماع لشرح عن التحف الاثرية



الحضور من المسئولين



بعض الاسلحة التي يضمها المتحف



جانب من الفعاليات لذوي الهمم



جانب من محتويات المتحف



زيارات متعددة للمتحف



معرض بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال71 لعيد الشرطة



من رسومات ذوي الهمم