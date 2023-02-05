قطع المياه 12 ساعة عن مدينة فوه لأعمال الصيانة.. غدا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن قطع المياه لمدة 12 ساعة غداً الاثنين، الموافق 6 فبراير الجارى من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء من نفس اليوم، وذلك لأعمال الغسيل والتطهير بالخزانات الأرضية، مما يستوجب وقف محطة فوه الرئيسية ، وقطاع سيدي سالم خط القصابين ، دسوق قرية محلة مالك ، وأطراف شبكة مطوبس.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، كما أعلنت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.