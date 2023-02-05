اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه 12 ساعة عن مدينة فوه لأعمال الصيانة.. غدا

الأحد، 05 فبراير 2023 04:52 م
قطع المياه 12 ساعة عن مدينة فوه لأعمال الصيانة.. غدا انقطاع المياه
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن قطع المياه لمدة 12 ساعة غداً الاثنين، الموافق  6 فبراير الجارى من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء من نفس اليوم، وذلك لأعمال الغسيل والتطهير بالخزانات الأرضية، مما يستوجب وقف محطة فوه الرئيسية ، وقطاع سيدي سالم خط القصابين ، دسوق قرية محلة مالك ، وأطراف شبكة مطوبس.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، كما أعلنت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

أعمال الصيانة

شركة مياه الشرب

قطع مياه الشرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة