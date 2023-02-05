قطع المياه عن بعض المدن وتوابعها في الدقهلية لمدة 11 ساعة الأربعاء المقبل

الدقهلية : محمد الحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، قطع المياه عن (مدينة الجمالية ، مدينة المطرية وتوابعها، ميت سلسيل وتوابعها، قرى ومدينة المنزلة، وذلك اعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء الموافق 8/2/2023 حتى الساعة 6 من مساء نفس اليوم لمدة 11 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال تطهير الخزان الأرضى بمرفق مياه الجمالية.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125