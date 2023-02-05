اليوم السابع
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قطع المياه عن بعض المدن وتوابعها في الدقهلية لمدة 11 ساعة الأربعاء المقبل

الأحد، 05 فبراير 2023 12:52 م
قطع المياه عن بعض المدن وتوابعها في الدقهلية لمدة 11 ساعة الأربعاء المقبل قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية : محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، قطع المياه عن (مدينة الجمالية ، مدينة المطرية وتوابعها، ميت سلسيل وتوابعها، قرى ومدينة المنزلة، وذلك اعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء الموافق 8/2/2023 حتى الساعة 6 من مساء نفس اليوم لمدة 11 ساعة. 
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال تطهير الخزان الأرضى بمرفق مياه الجمالية. 
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أعلنت انقطاع  المياه اليوم الأحد، عن بعض قرى نبروه (درين، تيره، ميت عباد، أفنيش، كفر الدكروري)، إضافة إلى ضعف المياه بمدينة طلخا بالكامل، لمدة 7 ساعات، وذلك غدًا اعتبارًا من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهر نفس اليوم، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى قيامها بأعمال صيانة طارئة على الخط 400 مم بمنطقة نبروه.


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