غدا.. تعليم دمياط يبدأ تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن بدء تلقي طلبات أولياء الأمور الخاصة بطلبات التظلم لنتيجة الشهادة الإعدادية غدا الاثنين، على أن يستمر تلقي طلبات التظلم على مدار 7 أيام قادمة.

ويستقبل كنترول الشهادة الاعدادية في دمياط طلبات أولياء الأمور عقب تقديم طلب يحتوى على عدد المواد المراد التظلم بشأنها وإعادة تصحيحها، وسداد الرسوم اللازمة لذلك والمقدرة ب 40 جنيها لكل مادة، ليتم تحديد موعد للاطلاع على المواد التي تم التظلم بشأنها.

وكانت اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2022/2023. وتقدمت محافظ دمياط، بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد. فيما تقدم للامتحانات 31774 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، حيث حضر 31153 طالبا، حصل 25969 طالبا منهم على نسبة أكثر من 50% بمعدلات نجاح بلغت 83.3%، كما تقدم 323 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية حضر الامتحانات 304 طالب حصل 283 طالب منهم على نسبة أكثر من 50% بنسبة نجاح 93% ، هذا إلى جانب تحقيق نسبة 100% من الحضور بنتيجه الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع وأيضًا نسبة 100% للشهادة الإعدادية للمكفوفين .

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تمت متابعة عمليات تصحيح أوراق الاجابات وكذلك رصد وتجميع الدرجات بمنتهي الدقة، لافتا إلي أن غرفة العمليات ظلت منعقدة حتي تم الانتهاء من تجميع الدرجات والاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

وأضاف وكيل تعليم دمياط، أن المديرية تفتح أبوابها منذ الغد لتلقي طلبات التظلمات، موضحا أنه سيتم مناقشة أوراق الأسئلة بحضور ولي الأمر للاطلاع على بيان الدرجات الخاصة بالطالب وكذلك الاطلاع على الملاحظات التي تمت بها، مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من تلقي الطلبات بنهاية المهلة المحددة لها والتي تبدأ غدا وتستمر على مدار 7 أيام.