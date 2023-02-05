تعليم الغربية: انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الإعدادية وبدء رصد الدرجات

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، انتهاء أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

وأوضحت المديرية، أنه يُجرى حاليا رصد الدرجات تمهيدا لعرضها على محافظ الغربية لاعتمادها وإعلانها.

وأكدت المديرية أنه تم مراعاة الدقة في التصحيح لكي يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.

وكان صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، قد أعلن أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي تم إعلانها في المدارس على مستوي الإدارات التعليمية العشر على مستوي المحافظة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح.

وأوضح " الدسوقي" لـ اليوم السابع أن الامتحانات فور انتهائها بدأت المدارس في أعمال التصحيح فورا حيث تمت داخل كل مدرسة على حده، مبينا أنه تم التأكيد على مراعاة الدقة في التصحيح وأن يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.

وكانت قد اعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم عن تحديد مواعيد لاجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل رؤساء ومراقبين أول للجان سير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين لامتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد 5 فبراير الجاري وحتي الخميس 9 فبراير بمسرح مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا.

وأشار البيان إلى أن الاختبارات ستبدأ بالمتقدمين من إدارات سمنود وزفتي يليها ادارتي بسيون وقطور يوم الإثنين، ثم ادارتي السنطة وكفر الزيات يوم الثلاثاء، وإدارتي شرق وغرب المحلة يوم الأربعاء، وتختتم بادارتي شرق وغرب طنطا يوم الخميس.

وأشار البيان أن إلى اختبارات مقابلات رؤساء اللجان ومراقبين التعليم الفني ستجري يوم الأحد 5 فبراير للتعليم الفني الصناعي ويوم الإثنين 6 فبراير للتعليم الفني الزراعي والتجاري والفندقي بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا.