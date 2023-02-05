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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

الأحد، 05 فبراير 2023 11:44 ص
الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس اعتماد نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ للعام الدراسي 2022-2023 .. الآن بالاسم ورقم الجلوس على اليوم السابع، بعدما اعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنسبة نجاح  87.41%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و281 طالبا وطالبة، تغيب منهم 196طالباً، و حضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140طالبًا، بنسبة 87.41%

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال بازينه، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة،وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.=

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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