عامل يقتل زوجته بإلقائها من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل، لاتهامه ب قتل زوجته بسبب خلافات أسرية في كرداسة، وكشفت التحريات، أن المتهم تسبب في سقوطها من نافذة الشقة بالطابق الرابع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليها سقطت من الطابق الرابع، مما أدى إلى مصرعها في الحال.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث ألقاها من النافذة، نتيجة خلافات أسرية.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.