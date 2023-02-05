صعود المؤشر الرئيسى للبورصة فى ختام تعاملات جلسة الأحد

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.037 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 16265 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2753 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19288 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6700 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2758 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.